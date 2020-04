Covid-19

O município do Porto está recusar os pedidos de suspensão temporária do pagamento das avenças de estacionamento nos parques municipais, apesar de a cobrança nos parquímetros em toda a cidade estar suspensa pelo menos até 09 de abril.

Numa resposta a um pedido de uma munícipe, a que a Lusa teve hoje acesso, a empresa municipal de Cultura e Desporto, Ágora, que explora aquele parque municipal, salienta que "embora o país e o mundo vivam atualmente um período excecional, o regime de avenças deste e de outros parques municipais está devidamente enquadrado pelo Código Regulamentar do Município do Porto" e "nesse contexto nenhum dos seus artigos configura uma suspensão do período contratual da avença".

"Pelo exposto, não podemos aceder ao pedido de cancelamento temporário da respetiva avença", conclui a empresa municipal.