Covid-19

Porto, 07 abr 2020 (usa) - A Associação das Empresas de Vinhos do Porto (AEVP) iniciou esta semana a "entrega gratuita de 55.000 litros de gel desinfetante a 15 unidades hospitalares do Norte de Portugal envolvidas no combate à Covid-19.

"Algumas empresas" do setor foram contatadas pelo Hospital de São João, no Porto, no sentido de lhes ser fornecido gel desinfetante, "um produto de que tinham muita falta", explicou hoje à agência Lusa a diretora executiva da AEVP, Isabel Marrana.

As companhias cederam a aguardente vínica que tinham em "stock" e foi então possível criar uma loção desinfetante que o "Infarmed - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde e a Direção-Geral da Saúde aprovaram" e que já começou a ser distribuído.