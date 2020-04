Covid-19

Investigadores do Instituto Gulbenkian de Ciência (IGC) sequenciaram três genomas (informação genética) do coronavírus da covid-19, anunciou hoje a instituição, adiantando que nos próximos três meses serão sequenciados cerca de 2.000 genomas do SARS-CoV-2.

A sequenciação dos três genomas já permitiu aos cientistas concluírem que a taxa estimada a que o SARS-Cov-2 adquire mutações genéticas (alterações no material genético) é de 25 mutações por ano.

Em declarações à Lusa, a investigadora Isabel Gordo, que lidera o laboratório de Biologia Evolutiva do IGC, salientou que "é um bom sinal", atendendo a que o vírus da gripe sazonal adquire 50 mutações por ano, obrigando à produção de novas vacinas todos os anos.