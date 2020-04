Covid-19

O CDS-PP pediu hoje a audição parlamentar urgente dos responsáveis dos cinco maiores bancos em Portugal para avaliar os apoios dados às empresas e famílias e a sua rapidez, no âmbito da pandemia de covid-19.

Num requerimento hoje entregue nas comissões parlamentares de Finanças e de Economia, os democratas-cristãos pedem a audição da Caixa Geral de Depósitos, do Millenium BCP, do Santander Totta, do BPI e do Novo Banco.

"O objetivo destas audições é perceber se as linhas de crédito que foram criadas pelo Governo para apoiar as famílias e empresas são suficientes, ou se é preciso mais, e perceber se bancos estão disponíveis para apresentar aos seus clientes o 'spread' mínimo", explicou o deputado João Gonçalves Pereira, em declarações aos jornalistas no parlamento.