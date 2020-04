Covid-19

As Festas do Senhor de Matosinhos, no distrito do Porto, agendadas para 22 de maio a 14 de junho, foram canceladas devido à atual pandemia da covid-19, anunciou hoje a câmara local.

Esta decisão, aprovada por unanimidade em reunião do executivo municipal, prendeu-se com o facto de "não estarem reunidas as condições necessárias para a sua realização", dado o "cenário de pandemia que se vive no país", referiu a autarquia, liderada pela socialista Luísa Salgueiro, em comunicado.

Esta iniciativa, interrompida pela primeira vez em quase 700 anos de história, junta-se às outras duas romarias do concelho - Festas da Senhora da Hora e Festas do Mártir São Sebastião, igualmente canceladas, adiantou.