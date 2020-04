Covid-19

O arquipélago da Madeira regista hoje 49 casos de covid-19, mais um do que na segunda-feira, disse hoje o Instituto de Administração da Saúde (IASAÚDE) da região, indicando que o novo doente é um jovem regressado do Reino Unido.

"Trata-se de um caso importado, de um jovem, na faixa etária entre os 10 e os 19 anos, residente no concelho de Santa Cruz [zona leste da Madeira]", esclareceu a vice-presidente do IASAÚDE, Bruna Gouveia, em videoconferência, no Funchal.

O jovem cumpriu a quarentena desde a sua chegada à região, no dia 16 de março, e foi acompanhado pelas autoridades de saúde, sendo que os primeiros sintomas de infeção pelo novo coronavírus surgiram em 23 de março.