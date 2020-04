Covid-19

A federação europeia de editores dirigiu hoje uma carta aos ministros da Cultura da União Europeia, que se reúnem na quarta-feira, alertando para a "gravosa situação" do setor livreiro e solicitando apoio financeiro para aliviar os efeitos da crise.

Os ministros da Cultura de todos os Estados-membros da União Europeia vão reunir-se na quarta-feira, 08 de abril, através de vídeo conferência, para discutir o impacto da pandemia da Covid-19, nos setores cultural e criativo.

A anteceder esta reunião, o presidente da Federação Europeia de Editores (FEP) elaborou uma carta, na qual alerta para a "gravosa situação do setor do livro na Europa" e apela "à concretização de medidas urgentes para proteger aquela que é a principal indústria cultural no continente europeu", informou hoje a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL).