Covid-19

Angola regista mais um caso de infeção pelo novo coronavírus, elevando o total para 17, anunciou hoje o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda, que informou que foram rastreados todas os passageiros dos voos de Portugal.

O caso mais recente é relativo a uma cidadã angolana de 28 anos de idade, que regressou de Portugal no voo de 21 de março e ficou sob custódia da saúde, em quarentena instititucional num hotel. Neste momento, a mulher está internada no hospital da barra do Kwanza.

Franco Mufinda anunciou igualmente que foram concluídos os rastreios a todos os passageiros dos voos provenientes de Portugal que se encontravam em quarentena nos hotéis.