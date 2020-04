Covid-19

A reunião de hoje do Eurogrupo destinada a alcançar um compromisso político sobre a resposta económica da Europa à crise provocada pela pandemia covid-19 encontra-se interrompida há praticamente duas horas e ameaça prolongar-se noite dentro.

A videoconferência, conduzida desde Lisboa por Mário Centeno, começou já com um atraso de uma hora, às 15:00 de Lisboa, tendo sido interrompida após três horas de discussões, cerca das 18:00, para "uma pausa de uma hora", mas, passada essa hora, o porta-voz do presidente do Eurogrupo indicou na sua conta na rede social Twitter que "é necessário mais trabalho" e que o encontro só será retomado às 21:00 de Bruxelas, 20:00 de Lisboa.

Um dos participantes no encontro, o ministro das Finanças maltês, Edward Scicluna, 'prognosticou' entretanto na sua conta oficial na rede social Twitter que a "maratona do Eurogrupo" poderá prolongar-se "até amanhã [quarta-feira] de manhã".