Covid-19

O Governo dos Açores decidiu hoje anular o concurso para a construção de um navio de transporte de passageiros e viaturas, e direcionar os 48,2 milhões de euros desse investimento para o combate à pandemia de covid-19 na região.

Em nota à imprensa, é referido que o presidente do Governo Regional, Vasco Cordeiro, convocou para esta tarde um encontro do Conselho de Governo, que deliberou anular o "concurso público internacional para a conceção e construção de um navio de transporte de passageiros e viaturas" e "decidiu direcionar o respetivo montante para o reforço do financiamento da saúde e das medidas de apoio ao emprego e à dinamização da economia na região".

Citado na nota do executivo, Vasco Cordeiro advoga ser "evidente para todos" que as "prioridades são hoje diferentes e urgentes".