Covid-19

O Instituto Politécnico de Bragança (IPB) vai fazer os testes de diagnóstico da covid-19 nos lares de idosos de Trás-os-Montes, garantindo em cinco horas as análises que até agora eram feitas no Porto, informou hoje a instituição.

O IPB "estima iniciar a fase de cruzeiro de realização de análises" na sexta-feira com 174 testes por dia, capacidade que duplicará "numa segunda fase", com 348 análises por dia.

O serviço resulta de um protocolo com o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e com a Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste, que será oficializado, na quarta-feira, em Bragança.