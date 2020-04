Covid-19

O presidente da Câmara de Aveiro, Ribau Esteves, confirmou que o hospital local recebeu hoje os dois mil testes de rastreio à covid-19, tal como foi prometido pelo secretário de Estado da Saúde.

"Chegaram duas mil zaragatoas/kits, além de vários equipamentos de proteção individual. Portanto, está cumprido aquilo que o secretário de Estado disse", afirmou o autarca.

O camião com os testes chegou a Aveiro depois de na segunda-feira o presidente da autarquia ter denunciado a falta de zaragatoas no hospital local, o que levou ao adiamento da realização de 75 testes em dois lares do município que já estavam programados.