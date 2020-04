Covid-19

Os Açores detetaram hoje o primeiro caso de infeção pelo novo coronavírus num lar de idosos, uma mulher de 88 anos, que terá sido infetada no Hospital de Ponta Delgada, onde esteve internada, disse fonte do Governo Regional.

Ao final da manhã, a Autoridade de Saúde Regional dos Açores tinha anunciado a identificação de três novos casos positivos de covid-19 na região, duas mulheres de 91 e 77 anos, na ilha de São Miguel, relacionadas com uma cadeia de transmissão local, e uma mulher de 48 anos, na ilha do Pico, com histórico de viagem recente ao exterior.