Covid-19

O Gabinete de Resposta Digital, o Ministério da Saúde, e as operadoras de telecomunicações, acordaram hoje a atribuição de benefícios a profissionais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) envolvidos no combate à pandemia da covid-19, avançou hoje o Governo.

"O acordo surge depois de o Gabinete de Resposta Digital à covid-19, coordenado pelo Ministério da Economia e da Transição Digital, ter solicitado o apoio dos operadores de telecomunicações para encontrar soluções urgentes, que salvaguardem os consumos de comunicações eletrónicas por parte dos profissionais de saúde do SNS", lê-se num comunicado divulgado pelo gabinete tutelado por Pedro Siza Vieira.

As operadoras Altice, NOS, Nowo e Vodafone assinaram este acordo de colaboração, que oferece aos profissionais de saúde, identificados pela Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS), um 'plafond' extra de 10 mil minutos de voz para redes fixas e móveis nacionais, 10 mil mensagens escritas (SMS) para redes móveis nacionais, e 10 gigabytes (GB) de dados de internet.