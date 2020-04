Covid-19

Mais de 7.000 voluntários responderam ao apelo do Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA) para ajudar durante a pandemia de covid-19, anunciou hoje o ministro da Defesa, indicando que têm estado no Hospital das Forças Armadas e no apoio social.

João Gomes Cravinho foi hoje ouvido na comissão parlamentar de Defesa Nacional e, em resposta ao PAN e ao CDS-PP, adiantou que disponibilizaram-se "cerca de 7.700 pessoas".

De acordo com o governante, quando o fizeram, "responderam a um conjunto de perguntas", pelo que serão "distribuídos de acordo com as suas próprias preferências" e a "disponibilidade dos voluntários".