Covid-19

O presidente da Câmara de Coimbra instou hoje a Administração Regional de Saúde do Centro a "por a funcionar já" na quarta-feira o Centro de Diagnóstico Móvel Covid-19 na cidade, uma vez que estão reunidas as condições para isso.

"Acabo de ser informado de que estão reunidas todas as condições para abrir" e fazer testes à covid-19 no Centro de Diagnóstico Móvel na Praça da Canção, em Coimbra, e, "por isso, resta instar a Administração Regional de Saúde do Centro (ARSC) a pô-lo a trabalhar, a funcionar, já" na quarta-feira, disse hoje à agência Lusa o presidente da Câmara de Coimbra, Manuel Machado.

A ARSC anunciou hoje, através de um comunicado, que aquele centro de diagnóstico móvel "poderá começar a receber cidadãos previamente referenciados pela linha SNS 24, centro de saúde ou hospital".