Covid-19

Os ministros das Finanças europeus, reunidos através de videoconferência desde hoje à tarde, vão prosseguir as discussões durante a próxima madrugada, em busca de um compromisso sobre a resposta económica à crise provocada pela pandemia de covid-19.

Segundo o porta-voz do presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, "os trabalhos com vista a uma resposta ambiciosa da política económica da UE [União Europeia] à covid-19 estão no bom caminho, mas ainda não chegaram a bom termo", pelo que as discussões prosseguirão pela madrugada, tendo a conferência de imprensa final, inicialmente prevista para hoje à noite, sido reagendada para as 10:00 de quarta-feira em Bruxelas (09:00 de Lisboa).

A videoconferência de hoje do Eurogrupo, conduzida desde Lisboa por Mário Centeno, começou já com um atraso de uma hora, às 15:00 de Lisboa, tendo sido interrompida cerca das 18:00 para "uma pausa de uma hora", mas essa interrupção - durante a qual são feitos os tradicionais contactos bilaterais para tentar alcançar consensos - foi sendo prolongada até às 22:00 de Lisboa, até ao anúncio de que os trabalhos vão mesmo entrar noite dentro e de que a conferência de imprensa para dar conta dos resultados da reunião terá lugar apenas na manhã de quarta-feira.