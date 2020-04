Covid-19

As autoridades de Macau anunciaram hoje mais um caso de contágio da covid-19, elevando o número de infetados para 39 desde o início do surto do novo coronavírus.

Trata-se de um homem de 32 anos, residente de Macau, que na terça-feira apanhou um voo de Phnom Penh, Camboja, com destino a Macau, "tendo sido detetado com febre na zona de inspeção sanitária de entrada do Aeroporto Internacional de Macau", informou em comunicado o Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus.

O homem foi de imediato encaminhado para o Centro Hospitalar Conde de São Januário, detalharam as autoridades, acrescentando que hoje a "amostra do teste de zaragatoa nasofaríngea mostrou com resultado positivo e foi diagnosticado com pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus".