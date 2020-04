Covid-19

A Câmara dos Terapeutas Tradicionais Angolanos condenou hoje o surgimento de fitoterapeutas com alegada cura da covid-19 no país, alertando a população para o cumprimento das orientações das autoridades sanitárias, e não de "charlatões com loucuras e mentiras".

O posicionamento foi manifestado pelo presidente executivo da Câmara Profissional dos Terapeutas da Medicina Tradicional, Natural, Alternativa e Não Convencional em Angola, Kitoko Mayavangua, garantindo que, "por enquanto, não há qualquer planta" para cura da covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus.

Para o responsável, que repudia o surgimento de terapeutas nos meios de comunicação com alegada cura da pandemia, particularizando um cujo vídeo se tornou viral nas redes sociais em Angola, garantiu que o mesmo "não frequenta a Câmara e medidas serão tomadas".