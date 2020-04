Actualidade

A Câmara de Lisboa discute na quinta-feira o lançamento de um concurso público para a requalificação da Praça Marechal Humberto Delgado, mais conhecida como Sete Rios, com um preço base de 8,5 milhões de euros.

De acordo com a proposta assinada pelo vice-presidente da autarquia, João Paulo Saraiva, esta praça, mais conhecida pela população como Sete Rios, "tem a necessidade de se tornar num espaço mais atrativo e seguro, uma vez que comporta um dos interfaces de transportes mais importantes, atravessado por um dos principais eixos viários da cidade de Lisboa".

"Além do reordenamento de todo o espaço viário, integração na malha urbana do viaduto rodoviário existente e criação de uma nova 'praça', será necessário reconstruir um coletor de grandes dimensões na Estrada das Laranjeiras e redimensionar os coletores secundários que confluem neste coletor de grandes dimensões, tanto pela afetação ao nível profundo como pela afetação ao nível superficial", acrescenta o documento, que vai a votos em reunião privada do executivo municipal.