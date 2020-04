Covid-19

O valor do pescado vendido em lota caiu 50% devido à situação de pandemia da covid-19, sendo a quebra maior para peixe mais caro, afirmou hoje a Cooperativa de Produtores de Peixe do Centro Litoral.

Com a restauração encerrada e as pessoas a optarem por comprar menos produtos frescos, o valor do pescado vendido em lota tem caído cerca de 50%, disse à agência Lusa o presidente da Cooperativa de Produtores de Peixe do Centro Litoral, António Lé.

No entanto, a desvalorização do preço do pescado pode chegar aos 80% quando se fala de peixes mais caros, como os pregados, pargos, robalo do mar ou linguados, que tinham como principal saída a restauração, salientou o presidente da cooperativa, que abrange a atividade do setor entre a Nazaré e Aveiro.