Covid-19

O município de Montemor-o-Velho, no distrito de Coimbra, preparou dois Centros de Acolhimento Temporário (CAT) e um Centro de Apoio Logístico (CAL) para fazer face à pandemia da covid-19, foi hoje anunciado.

Em comunicado, a autarquia informa que os dois CAT vão funcionar em algumas das salas do Centro Educativo e no pavilhão multiusos da escola sede do Agrupamento de Escolas de Montemor-o-Velho, tendo capacidade para acolher até 25 pessoas com mobilidade reduzida e 80 pessoas com mais autonomia.

O CAL terá capacidade para 50 camas para servir os profissionais e operacionais ao serviço no concelho.