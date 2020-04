Covid-19

O concerto de Nick Cave and The Bad Seeds, que estava previsto para abril deste ano, em Lisboa, foi adiado para o dia 24 de maio de 2021, anunciou hoje a promotora Everything is New.

De acordo com um comunicado, os bilhetes já adquiridos para o concerto que deveria realizar-se no próximo dia 19 de abril, na Altice Arena, mantêm-se válidos para a nova data, e já se encontram à venda em everythingisnew.pt.

O cancelamento da digressão europeia do músico australiano foi anunciada a 19 março, no âmbito das restrições sanitárias para o combate à epidemia da covid-19.