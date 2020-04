Covid-19

Em plena epidemia do novo coronavírus, que já matou mais de 17.000 pessoas em Itália, Giulia, a filha recém-nascida do "paciente 1", que é residente na cidade italiana de Codogno, veio para trazer alguma esperança ao país.

Mattia, de 38 anos, foi internado em 20 de fevereiro no hospital de Codogno, na província da Lombardia, no norte da Itália, com uma pneumonia grave.

Foi o primeiro caso do novo coronavírus, o chamado "paciente 1" na Itália não relacionado com China, revelando que o vírus já estava a circular no país e que a transmissão era comunitária.