Covid-19

A Associação dos Produtores de Queijo do distrito de Castelo Branco (APQDCB) queixou-se hoje de quebras de 50% nas vendas de queijo e fez um balanço "dramático" da situação que o setor está a atravessar.

"O balanço é dramático. As vendas [de queijo] diminuíram mais de 50%. Aquilo que me tem chegado ao conhecimento é que há gente muito próximo de fechar as portas, sobretudo ao nível dos fabricantes", explicou à agência Lusa Carlos Godinho, da APQDCB.

Este responsável sublinhou que a situação que se vive desde o início da pandemia da covid-19 é muito grave e tem um efeito de cascata, ou seja, se não se vende queijo, não se pode comprar leite.