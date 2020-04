Covid-19

O presidente do Parlamento Europeu (PE) anunciou hoje que as cozinhas dos edifícios da instituição irão fornecer mais de mil refeições por dia a distribuir pelos mais necessitados e trabalhadores da saúde que combatem a covid-19 em Bruxelas.

Numa mensagem vídeo hoje divulgada, David Sassoli anunciou também que, em coordenação com as autoridades da região Bruxelas-Capital, foi decidido disponibilizar instalações do PE "a pessoas sem-abrigo e aos mais vulneráveis na sociedade, durante esta grave emergência de saúde".

"Queremos estar perto daqueles que sofrem, daqueles que trabalham incansavelmente nos nossos hospitais, da cidade e das pessoas de Bruxelas", salientou o presidente do PE.