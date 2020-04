Covid-19

As universidades e politécnicos estão a assegurar a realização de testes à covid-19 por todo o país em lares de idosos e à comunidade em geral, num movimento considerado hoje pelo Governo "inédito a nível nacional".

O ministro da Ciência e do Ensino Superior, Manuel Heitor, adiantou hoje, em Bragança, que já há cinco laboratórios da academia a fazerem estes e "acerca de mais 10 estão a planear o arranque", desde Bragança ao Algarve, no âmbito de um programa que envolve também os ministérios do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e da Coesão Territorial.

"Grande parte deste esforço começou no Instituto de Medicina Molecular (IMM), o Algarve adaptou muito rapidamente, e hoje também já temos os laboratórios em Coimbra, no Porto, em Aveiro, vários outros em Lisboa, em Bragança, e para a semana em Vila Real, Viana do castelo, Covilhã, em Castelo Branco, em Évora", enumerou Manuel Heitor.