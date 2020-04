Covid-19

O PS criticou hoje o presidente do PSD por usar "um discurso do medo perigoso" para contestar a proposta do Governo de perdão de penas para crimes menos graves no âmbito do combate à pandemia da covid-19.

Esta posição foi transmitida pela líder parlamentar do PS, Ana Catarina Mendes, através da sua conta pessoal na rede social Twitter", momentos depois de Rui Rio ter manifestado o desacordo do seu partido em relação ao diploma do Governo, hoje em debate e votação no parlamento, que visa impedir a propagação do novo coronavírus nos estabelecimentos prisionais.

"Doutor Rui Rio, o discurso do medo é perigoso. Os reclusos são pessoas que devem ser tratadas com humanidade e o que está em causa é uma questão de saúde pública. Não lhe fuja o pé para o populismo, isso é terreno de outros", escreveu Ana Catarina Mendes.