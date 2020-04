Covid-19

O presidente do Penafiel, António Gaspar Dias, justificou hoje a decisão de o clube da II Liga avançar para 'lay-off' com a falta de um acordo generalizado para as equipas, criticando o Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF).

"Todos percebemos que estamos numa pandemia e toda a gente deve contribuir um bocadinho. Para se manter os postos de trabalho, temos todos de abdicar um pouco das nossas receitas, para não ser terra queimada no regresso. Dos funcionários do clube, incluindo os jogadores, senti a responsabilidade que o sindicato [SJPF] deveria ter e não teve", disse António Gaspar Dias à agência Lusa.

Os campeonatos profissionais em Portugal estão suspensos devido à pandemia de covid-19.