O ministro da Administração Interna considerou hoje que houve "negligência grosseira e encobrimento gravíssimo" do SEF no caso da morte de um cidadão ucraniano no aeroporto de Lisboa, avançando que tudo isto "terá de ter consequências".

"Haverá coisas que estarão entre a negligência grosseira e o encobrimento gravíssimo. Portanto, tudo isso terá de ter consequências disciplinares, teve consequência administrativa que foi a mudança de direção de fronteiras de Lisboa", disse no parlamento Eduardo Cabrita, sublinhando que compete agora à Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI) apurar as circunstâncias e perceber o que se passou no dia 12 de março.

O ministro foi hoje ouvido na Comissão Parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias sobre o caso que envolve três elementos do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) em prisão domiciliária por suspeitas de homicídio de um cidadão ucraniano no Centro de Instalação Temporária do aeroporto de Lisboa, a pedido do Bloco de Esquerda.