O plantel do Leixões, da II Liga de futebol, começou na segunda-feira a ser notificado pela SAD de que vai avançar para o 'lay-off', argumentando, para tal, que os jogadores não aceitaram uma redução salarial temporária.

Fonte da SAD disse hoje à Lusa que concluídas, sem sucesso, as negociações entre o Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol, Federação Portuguesa de Futebol e a Liga de clubes, "período definido com os futebolistas do Leixões para haver uma resposta, nada foi dito por eles, pelo que a SAD começou a notificação".

Segundo a fonte, "a SAD propôs há uma semana ao plantel, quando se iniciaram as negociações, que nos próximos três meses, abril incluído, pagaria metade do salário em cada mês, valores que seriam repostos ao longo do trimestre que se seguiria, aproveitando uma folga na tesouraria que existirá nesse período".