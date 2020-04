Actualidade

O Desportivo das Aves começou hoje a regularizar os salários em atraso dos futebolistas dos plantéis principal e sub-23 relativos a janeiro e fevereiro, confirmou à agência Lusa fonte do último classificado da I Liga.

A administração liderada pelo chinês Wei Zhao cumpriu a promessa feita no sábado, quando se reuniu por videoconferência com jogadores e equipa técnica do clube de Santo Tirso para assumir a liquidação de todos os pagamentos até sexta-feira.

O Desportivo das Aves tinha falhado na quinta-feira a regularização dos ordenados referentes ao período entre dezembro de 2019 e fevereiro de 2020, após um prazo adicional de 15 dias indicado pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional.