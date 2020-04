Covid-19

A administração da Autoeuropa quer promover um regresso gradual ao trabalho a partir de 20 de abril, pretendendo recorrer ao `lay-off´ simplificado para os trabalhadores que não regressem ao trabalho nessa data, revelou hoje a Comissão de Trabalhadores (CT).

"O regresso ao trabalho será feito de forma gradual em horários reduzidos, inicialmente sem turno da noite, a funcionar de 2.ª a 6.ª feira sob aplicação do regime de `lay-off´ simplificado (Decreto-Lei nº 10-G/2020)", refere a CT da Autoeuropa, com base na informação que lhe terá sido comunicada na terça-feira pela administração da fábrica de automóveis da Volkswagen, em Palmela, no distrito de Setúbal.

Em comunicado, a CT da Autoeuropa adianta que a empresa comunicou também que, "de 13 a 19 de abril, não pretende aplicar mais `downdays´ coletivos (dias de não produção remunerados) e apontou para o gozo individual de férias remanescentes de anos anteriores, dias especiais, descansos compensatórios ou `downdays´ individuais" nesse período (de 13 a 19 de abril).