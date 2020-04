Covid-19

O Pessoas-Animais-Natureza (PAN) quer ouvir, com urgência, a ministra da Cultura, Graça Fonseca, no parlamento, sobre a criação de apoios aos setores que tutela, anunciou hoje o grupo parlamentar do partido.

Em comunicado, o grupo parlamentar do PAN refere que quer ouvir Graça Fonseca e "debater a criação de apoios concretos aos setores da Cultura e da Comunicação Social, tendo em conta a sua realidade já estruturalmente fragilizada, a qual se viu subitamente agravada com o surto da covid-19".

O PAN considera que "os eventuais apoios a estes setores não têm sido assegurados de forma suficiente pelo Governo e, quanto aos que existem, importa saber quais são, como serão implementados e quem deles beneficiará."