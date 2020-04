Covid-19

O município de Penela, no distrito de Coimbra, reservou o Pavilhão Multiusos, Pavilhão da Escola e Pousada do Rabaçal para locais de acolhimento no combate à pandemia da covid-19, foi hoje anunciado.

De acordo com a autarquia, em comunicado enviado à agência Lusa, o Pavilhão Multiusos vai servir como estrutura de apoio a serviços de triagem e encaminhamento de doentes, funcionando "como um importante apoio à atividade dos profissionais de saúde do concelho".

O Pavilhão da Escola Básica Integrada Infante D. Pedro "está dotado de condições de alojamento para o pessoal operacional e ainda para munícipes que possam não ter condições para permanecer na respetiva habitação, na eventualidade de algum familiar ser identificado, como caso confirmado, por covid-19", acrescenta a nota.