Covid-19

O Egito anunciou hoje o prolongamento por mais duas semanas do recolher obrigatório noturno, em vigor desde 25 de março, com o objetivo de travar a propagação do novo coronavírus naquele país.

"A comissão de crise recomendou (...) a continuação das medidas anteriormente tomadas por mais duas semanas, até 23 de abril", anunciou o primeiro-ministro egípcio, Mustafa Madbouli, numa conferência de imprensa no Cairo.

As autoridades egípcias decidiram, no entanto, reduzir o recolher obrigatório em uma hora, de forma a evitar os grandes ajuntamentos nas ruas na altura do dia em que muitos trabalhadores, que ainda mantêm as respetivas atividades, saem do trabalho.