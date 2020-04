Covid-19

A Comissão Europeia anunciou hoje que vai disponibilizar 300 milhões de euros, através do Fundo Europeu de Investimento (FEI), para apoiar investimentos de pequenas e médias empresas "promissoras" que queiram crescer na Europa, visando aumentar a "soberania europeia".

Em causa está o programa "Escalar", que se traduz numa "nova abordagem de investimento, desenvolvida em conjunto com o FEI, para suportar capital de risco e financiamento para crescimento de PME promissoras, permitindo que estas aumentem a sua escala na Europa e ajudem a reforçar a soberania económica e tecnológica europeia", informa o executivo comunitário.

Divulgado dias depois de o comissário europeu do Mercado Interno, Thierry Breton, ter defendido que a crise gerada pela covid-19 deve funcionar como "catalisador" para melhorar a autossuficiência das empresas da União Europeia (UE), este instrumento "fornecerá até 300 milhões de euros com o objetivo de aumentar a capacidade de investimento com capitais de capital de risco e 'private equity'", precisa a instituição na nota.