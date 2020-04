Covid-19

O presidente do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) disse hoje que o continente africano pode perder até 88,3 mil milhões de dólares devido à covid-19, acrescentando que a maioria dos países pode entrar em recessão económica.

"O BAD estima que a covid-19 possa custa ao PIB de África entre 22,1 mil milhões de dólares [20,2 mil milhões de euros], no cenário base, e 88,3 mil milhões de dólares [80,8 mil milhões de euros] no pior cenário", disse o banqueiro, num artigo em que analisa as principais previsões do banco para África.

No texto, enviado à Lusa, Akinwumi Adesina disse que "isto é equivalente a uma contração do crescimento do PIB entre 0,7 e 2,8 pontos percentuais em 2020, sendo até provável que África caia em recessão este ano se a situação atual continuar".