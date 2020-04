Covid-19

O presidente do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) defendeu hoje que a pandemia da covid-19 deve ser combatida com distanciamento social, mas não com distanciamento orçamental, pedindo ajuda para a economia dos países africanos.

"O novo coronavírus é uma guerra contra todos nós, todas as vidas importam, por isso temos de evitar um distanciamento orçamental nesta altura; o isolamento social é imperativo, mas o distanciamento orçamental não é", defendeu o presidente do BAD, numa declaração enviada à Lusa.

No documento, o líder desta instituição multilateral financeira, que na semana passada fez uma emissão de dívida no valor de 3 mil milhões de dólares (2,75 mil milhões de euros) para ajudar no combate à pandemia da covid-19, diz que África tem condições diferentes dos mercados ocidentais.