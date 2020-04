Covid-19

O médico especialista em geriatria João Gorjão Clara defende que seja utilizada nos lares, em idosos com covid-19, a mesma medicação que é dada nos hospitais aos internados, em vez de se ficar à espera do agravamento da situação.

"É preciso tomar uma atitude positiva e atuante, em vez de simplesmente estar fechado em casa à espera que [a doença] passe ou a tratar os doentes com sintomas com paracetamol e esperar que a situação se agrave e que vão para o hospital a seguir, onde chegam com três ou quatro dias de evolução, e numa situação muito mais débil e mais difícil de controlar do que se a situação fosse abordada logo no inicio", disse à Lusa o médico.