Covid-19

A Paróquia da Senhora da Hora, em Matosinhos, adaptou, por força da pandemia da covid-19, a visita pascal que, este ano, será feita de "padre móvel" que vai percorrer as ruas da cidade para deixar uma mensagem de esperança.

Inspirando-se no "papamóvel" - veículo especialmente fabricado para a locomoção do Papa nas aparições públicas - o padre Amaro Gonçalo Ferreira, desta paróquia, no distrito do Porto, criou o conceito de "padre móvel" decidindo fazer a visita pascal no domingo, Dia de Páscoa, em cima de uma carrinha de caixa aberta e com colunas de som.

Além do condutor, essencial para conduzir o "padre móvel", irá apenas o sacerdote que, das 16:00 às 20:00, irá andar "sobre quatro rodas" a relembrar a crucificação, morte e ressurreição de Cristo, contou hoje à Lusa.