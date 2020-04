Actualidade

O Ministério Público da Guiné-Bissau aplicou hoje o termo de identidade e residência à ministra da Justiça, Ruth Monteiro, mas sem quaisquer provas, disse à Lusa o advogado Luís Vaz Martins.

"Não obstante o Ministério Público não ter provas de que Ruth Monteiro ficou com as viaturas e mesmo com a apresentação das provas feitas pela própria ministra, o Ministério Público decidiu aplicar o termo de identidade e residência", afirmou o advogado de defesa da ministra.

Segundo Luís Vaz Martins, o Ministério Público decidiu aplicar aquela medida de coação porque a ministra tem dupla nacionalidade (luso-guineense) e pode fugir, mas o termo de identidade e residência não impede as pessoas de viajar.