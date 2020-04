Covid-19

Os mariscadores de percebe da Reserva Natural das Berlengas pediram o fecho da pescaria por tempo indeterminado devido à pandemia e a Direção-Geral de Recursos Marítimos vai emitir despacho nesse sentido, foi hoje divulgado.

"Apesar da época de defeso obrigatório terminar no fim de março, os mariscadores pediram, por iniciativa própria e devido a questões comerciais e de saúde pública, a implementação de uma moratória, visando o fecho da pescaria na Reserva Natural das Berlengas", refere uma nota de imprensa subscrita pelas entidades envolvidas no projeto de gestão sustentável do percebe.

A Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Recursos Marítimos (DGRM) "elaborou um despacho" nesse sentido, o qual aguarda publicação, acrescenta a mesma nota enviada à agência Lusa.