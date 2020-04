Clima

O aquecimento global pode causar súbitas e potencialmente catastróficas perdas de biodiversidade por todo o mundo durante este século, alerta um estudo da "University College London" (UCL), uma das universidades públicas britânicas, divulgado hoje.

O estudo, publicado na revista científica "Nature", prevê quando e onde poderá haver graves perturbações ecológicas nas próximas décadas e sugere que as primeiras ondas podem já estar a acontecer.

Alex Pigot, do Centro de Investigação em Biodiversidade e Ambiente da UCL, um dos autores principais do estudo, diz que os riscos das alterações climáticas para a biodiversidade não aumentam gradualmente, mas que numa determinada área as espécies podem enfrentar de repente condições que nunca antes tinham sentido.