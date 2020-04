Covid-19

Alcobaça, Leiria, 08 abr 2020 (Lusa) - O número de idosos infetados com covid-19 no Lar de Nossa Senhora da Conceição, em Turquel, concelho de Alcobaça, aumentou hoje para 11, divulgou a administração, após terem sido conhecidos os resultados dos últimos testes aos 37 utentes.

Os últimos resultados dos testes efetuados aos 37 utentes da instituição foram hoje revelados, aumentando para "11 os idosos que testaram positivo", disse à agência Lusa Luís Santos, administrador do Lar de Nossa Senhora da Conceição, em Turquel, no concelho de Alcobaça, no distrito de Leiria.

Os utentes foram testados depois de no dia 31 de março uma idosa de 86 anos, internada no Hospital de Leiria, ter sido o primeiro caso de infeção com covid-19 confirmado na instituição.