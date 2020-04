Covid-19

O presidente da Câmara da Golegã decidiu antecipar a aplicação do decreto que impede a circulação entre concelhos, tendo colocado, na terça-feira, sinalética nas estradas municipais indicando acesso exclusivo a moradores e pessoas em serviço indispensável ou autorizado.

José Veiga Maltez disse à Lusa que a decisão de antecipar a medida decretada pelo Governo para vigorar entre quinta-feira e o final de segunda-feira se prende com o facto de, no seu concelho, existirem 500 segundas habitações e querer evitar que os seus proprietários aí se instalem no período da Páscoa, como acontece noutros anos.

Frisando que a Golegã (no distrito de Santarém) regista, até ao momento, apenas um caso de infeção pela covid-19, confirmado no passado dia 31 de março, e sete pessoas em vigilância ativa, o autarca considera que seria uma irresponsabilidade permitir a chegada de pessoas que podem ser potenciais focos de contágio.