Covid-19

A circulação dentro e fora dos concelhos do Grande Porto no período de Páscoa será "rigorosamente controlada" e com "fiscalização apertada" quer a veículos pessoais quer a transportes públicos, garantiu hoje o presidente da Comissão de Proteção Civil distrital.

Em declarações à agência Lusa, Marco Martins indicou que a ação da GNR e da PSP estão "articuladas" com a Comissão Distrital de Proteção Civil (CDPC) do Porto e que "cada Município articulará com as respetivas Polícias Municipais", garantindo "controlo e fiscalização muito apertada".

Em causa está a proibição decretada pelo Governo de deslocações para fora do concelho de residência no período da Páscoa, entre os dias quinta-feira e segunda-feira devido às medidas de contingência e emergência associadas à pandemia covid-19.