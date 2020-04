Covid-19

A Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) defendeu hoje que o mecanismo de retirada de produtos do mercado, em troca de compensações, deve ser alargado a todos os setores de produção, apelando ainda a apoios para a pecuária.

"À semelhança do que aconteceu com os pequenos frutos, o mecanismo de retirada de produto do mercado (em troca de uma compensação financeira aos agricultores, com a produção a ser canalizada para organizações caritativas) deve ser alargado a todos os setores de produção", apontou, em comunicado, a CAP, como uma das medidas para travar o impacto da pandemia covid-19 no setor.

Por outro lado, a confederação agrícola apelou à adoção de medidas de apoio a setores como a pecuária, nomeadamente à secagem do leite de cabra e de ovelha ou à armazenagem privada de leitões que, tendo em conta as condições do mercado, têm sido abatidos e congelados.