A Metro do Porto e a PSP vão, nos próximos dias, controlar a deslocação de passageiros nas fronteiras entre concelhos, evitando deslocações sem motivo "atestado por declaração justificativa", devido à covid-19, foi hoje divulgado.

"Metro do Porto e Polícia de Segurança Pública [PSP] vão atuar juntas, por forma a garantir o escrupuloso cumprimento da Lei. Salvo motivo válido e atestado por declaração justificativa (designadamente comprovativo emitido pela entidade empregadora que demonstre a necessidade da deslocação de um município para outro), também na rede do Metro os clientes não estão autorizados a viajar entre concelhos" ou a saírem do concelho de residência, divulgou a Metro do Porto em comunicado.

A empresa alerta que, entre quinta e segunda-feira, na ponte Luiz I, entre o Porto e Vila Nova de Gaia, a travessia é "totalmente proibida, quer através do metro quer de modo pedonal e em ambos os tabuleiros da ponte [o metro circula no tabuleiro superior]".