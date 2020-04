Covid-19

A GNR deteve hoje um homem de 52 anos pelo crime de desobediência, por estar a servir refeições num restaurante sem ser em regime de 'take-away', em Aguiar da Beira, no distrito da Guarda.

Segundo fonte do Comando Territorial da GNR da Guarda, o homem foi detido por militares do Posto Territorial de Aguiar da Beira, pelas 13:40, por incumprimento das normas estabelecidas no estado de emergência.

A fonte adiantou à agência Lusa que o restaurante "estava a servir refeições", mesmo depois de o proprietário ter sido notificado pelas autoridades policiais de que só podia confecionar refeições para 'take-away' ou entrega ao domicílio.